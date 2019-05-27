Büyük maçların hocası Abdullah Avcı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın yeni teknik direktörü için tarifini şöyle yapmıştı: “Beşiktaş’ta çalışmanın stresini kaldırabilecek bir isim arıyoruz...” Siyah-beyazlıların bugünlerde görüşmelerde bulunduğu Abdullah Avcı’nın stres yükü çok olan derbi maçlardaki performansı ise göz dolduruyor.

Medipol Başakşehir’i adının İstanbul Büyükşehir Belediyespor olduğu zamanlardan itibaren çalıştıran Avcı, Süper Lig’de bu zamana kadar toplam 10 sezon görev yaparken, 56 defa derbi tecrübesi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 22 yenilgi ve 15 beraberlik yaşayan 55 yaşındaki teknik adam, takımın son üç sezonda lige ağırlığını koymasıyla birlikte çok daha başarılı sonuçlar elde etmeye başladı. Avcı’nın ekibi son beş sezonda 30 derbi maçın 11’inden galibiyet çıkardı, dokuzunda ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Puan avcısı

Avcı’nın üç büyüklere karşı en başarılı sonuçları Beşiktaş maçlarında elde etmesi ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılara karşı yedi maçın sadece birinde yenilgi yüzü gören başarılı teknik adam, söz konusu mağlubiyeti altı hafta önce Vodafone Park’ta 2-1’lik skorla yaşamıştı. Millî takıma giden Şenol Güneş’le son iki sezonda derbi kazanmakta sıkıntı çeken Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir’le yapılan toplam altı maçın sadece ikisinde üç puan alabilmişti. Abdullah Avcı’nın ekibi son üç sezonda şampiyonluk yarışından son haftalarda kopmasına rağmen topladığı puanlarla da dikkat çekti. Beşiktaş’ın toplam 213 puanı hanesine yazdırdığı son üç sezonda Avcı, 212 puanı takımına kazandırdı. Üst üste iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 208 puanda kaldı.

(Türkiye Gazetesi)