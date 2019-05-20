Büyük maçların büyük yıldızı: Feghouli

Sofiane Feghouli... West Ham’dan 4.5 milyon Euro’ya transfer edildiğinde büyük ses getirmedi. 3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücretli mukaveleye imza attığında, “Bu para verilir mi” diye eleştirileri beraberinde getirdi. İlk sezonunda da faydalı oldu, şampiyonluk yaşadı. Ancak bu sezon onun adına bambaşka bir hikaye vardı.

Sezona kavgayla başladı

Daha yaz aylarından itibaren hocası Fatih Terim’le atışmaya başladı. Süper Kupa Finali’nde takım Akhisar’a mağlup olurken, el kol hareketleri yapması nedeniyle kızağa çekildi. Uzun süre 11’e girmekte zorlandı. Af çıktıktan sonra da bekleneni veremedi. Ligdeki ilk golünü atmak için 17. haftadaki Sivasspor maçını bekledi.

Devrede kendisine geldi

Ne olduysa ikinci devrede oldu. Öyle iyi bir kamp dönemi geçirdi ki, bambaşka bir performans sergiledi. 1-1’lik Alanya deplasmanında 1 puanı kurtardı, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçındaki hat-trickle yıldızını parlattı. Bursa deplasmanında attığı gol takıma 3 puanı getirdi. Yetmedi, aynısını Rize deplasmanında da yaptı. Ve yine yetmedi, bu kez de şampiyonluk maçında sahneye çıktı.

Hep jeneriklik goller

Attığı her gol birbirinden güzel, hepsi jeneriklik vuruşlardı. Feghouli, neden bu takımın yıldızı olduğunu, neden uzun yıllar La Liga ve Premier Lig’de sahne aldığını kanıtladı. Bu sezon 29 lig maçında 9 gol 6 asistle oynayan Feghouli, kupa ve Avrupa’daki karşılaşmalar da dahil edildiğinde, tam 40 resmi maçta mücadele etti ve 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.