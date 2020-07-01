Büyük maçların büyük takımı Trabzonspor!

Belki de ligin kaderinin belirleneceği, birçok otoritenin 'sezonun maçı' olarak nitelendirdiği Galatasaray-Trabzonspor maçına sayılı günler kaldı. Pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesinde Fırtına'nın büyük maç karnesi dikkat çekiyor. Geçen sezondan bu yana ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez kozlarını paylaşan Karadeniz devi, bu sınavlardan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı! Bordo-Mavililer tek yenilgisini 10 Şubat 2019'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

Seyircisiz oynanması avantaj

Kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Trabzonspor oldukça iyi bir grafik çizdi. Büyük maçlarda büyük oynayan Fırtına pazar akşamı da Sarı-Kırmızılılar'ı devirmeyi ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Bordo- Mavili camia, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da oynanacak maçın seyircisiz olmasını da ciddi bir avantaj olarak görüyor.

Fırtına geçen sezonki Başakşehir'i istiyor!

4 sezondur son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir bu dönemde de son 5 haftaya lider girdi. Artık hataların telafisinin olmadığı sürece girilirken, Turuncu-Lacivertliler'in hemen 2 puan arkasında yer alan Trabzonspor da gözünü İstanbul ekibine çevirdi. Fırtına 5'te 5 hedefi ile çıktığı bu yolda kazanması gereken maçların yanı sıra Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek.

10 puan kaybetmişlerdi

Geçen sezon 29. haftaya ikinci Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Turuncu-Lacivertliler son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak 10 puan kaybetmiş ve şampiyonluğu Aslan'a kaptırmıştı. Bordo-Mavililer şampiyonluk için sonunu getiremeyen Başakşehir'in benzer bir performansı bu sezon da göstermesini umuyor.