Aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.

HAMZA YERLİKAYA: YENİ BUSENAZ'LARIN ÇIKMASINI ARZU ETTİĞİMİZ BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Türkiye'de boksa büyük ilgi gösterildiğini dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Cumhurbaşkanı'mız ve Gençlik ve Spor Bakanı'mızla yaptığımız istişareler sonucunda, 'Bu şampiyonaya ev sahipliği yapabiliriz.' dedik. Biz büyük organizasyonları yapabilen bir ülkeyiz. Yeni Busenaz'ların çıkmasını arzu ettiğimiz bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Dünya boksu büyük sorunlar yaşıyorken, Umar Bey ciddi atılımlar yaparak normalleştirmeye başladı. Onu da tebrik ediyorum" dedi.

EYÜP GÖZGEÇ: TÜRKİYE'NİN BOKS DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Türkiye'nin boks dünyasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Olimpiyatlarda dünya 5'incisiyiz, Avrupa'da 3'üncüyüz, Türk Cumhuriyetlerinde 1'inciyiz. Türk boksu belli bir aşama kaydetti. Umarım bundan sonra Türk boksuna daha iyi hizmet etmek için bu tip organizasyonları yaparız. Bize bu imkanları sunan, maddi ve manevi desteklerini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ederim. Türk boksu için ne istediysek verdiler. Birçok ülkenin istemesine rağmen organizasyonu bize veren Umar Kremlev'e de teşekkür ediyorum. Finallerde büyük ihtimalle sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizleri onurlandıracak" şeklinde konuştu.

UMAR KREMLEV: TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR BOKS ÜLKESİ

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev, ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Türkiye çok büyük bir boks ülkesi diyebilirim. Bunu son zamanlarda Türk sporcuların seviyesinden anlayabilirsiniz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Türkiye Boks Federasyonuna bu sporu daha da iyileştirmeye yardımcı oldukları için teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla boksu burada çok seviyorlar. Bu zamana kadar organizasyonun yapılacağı yerleri gördüm. Hepsini çok beğendim. Dünya şampiyonasını düzenlemek için gerekli olan her şey sizde var. Biz, boksun daha yüksek seviyelere gelmesi için reformlar yapıyoruz. Dünya Boks Birliğinin hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözdük. Federasyonlarla yakın ilişki içindeyiz ve beraber çalışıyoruz. Maddi, manevi destekler veriyoruz. Sporcularımız bizim temelimizdir. Onlarla da yakın irtibattayız ve her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Hangi ülkede olursa olsun biz her zaman boksörlerin hakkını savunacağız. Sporcuların bunu bilmesi gerekiyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sayesinde burada Uluslararası Boks Kongresi'ni de yapacağız. Orada önemli sorunları konuşacağız. Bizim yeni ailemizde erkeklerin ve kadınların aynı seviyede olmasını çok istiyoruz. Buradaki organizasyondan önce 24 Ekim'de Belgrad'da Erkekler Dünya Şampiyonası olacak ve 2,5 milyon Dolar ödül dağıtacağız. Kadınlarda aynı olması için burada da 2,5 milyon Dolar ödül konulacak. Altın madalya kazanana 100 bin, gümüş madalya kazanana 50 bin, bronz madalya kazanana ise 25 bin Dolar ödül vereceğiz."

BURHANETTİN HACICAFEROĞLU: OLİMPİYATLARDA ALDIĞIMIZ MADALYALARIN DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA DA DEVAM EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUM

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Olimpiyatlarda aldığımız madalyaların Dünya Boks Şampiyonası'nda da devam edeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

