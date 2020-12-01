Büyük ikramiye 100 milyon! Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
31 Aralık 2020’de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar yılbaşı bilet fiyatlarını (tam, yarım, çeyrek) merak ediyor. Yılbaşı biletlerini alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com sitesinde açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Peki yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ve detaylar haberimizde.
Milli Piyango Online tarafından yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı, dev çekiliş için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Milli Piyango Online'ın yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı belli olduktan sonra biletlerin de satışa sunulmasıyla birlikte heyecan katlandı. Yılbaşı biletlerini alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2020'de yapılacak, büyük ikramiye ise tam 100 milyon TL olacak.
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Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563.400.000 TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'da kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Dağıtalacak toplam ikramiye tutarının 563.400.000 TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'da kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
2021 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?
31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.
Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?
Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ne kadar ikramiye verilecek?
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
İkramiye Adedi / İkramiye miktarı (TL) / İkramiye tutarı (TL)
1 / 100.000.000 / 100.000.000
2 / 10.000.000 / 20.000.000
10 / 1.000.000 / 10.000.000
30 / 120.000 / 3.600.000
100 / 10.000 / 1.000.000
200 / 5.000 / 1.000.000
500 / 1.000 / 500.000
10.000 / 500 / 5.000.000
40.000 / 400 / 16.000.000
200.000 / 300 / 60.000.000
700.000 / 200 / 140.000.000
2.000.000 / 100 / 200.000.000
63 Teselli İkramiyesi / 100.000 / 6.300.000
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 563.400.000 TL
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.