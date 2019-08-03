Büyük gün yarın

İstanbul’a 6 yıl aradan sonra dönen ‘Red Bull Uçuş Günü’ heyecanı yarın Caddebostan’da yaşanacak. Tüm dünyada büyük ilgi gören etkinlik saat 11.00’de Caddebostan Plajı’nda seyircilere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak. Yaratıcı köstümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli ahne şovları ile 35 cesur takım yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etiknilik Red Bull TV’den de yayınlanacak.

6 metreden atlayacaklar

Caddebostan Plajı’na kurulan 6 metrelik rampadan suya atlayacak takımlardan birinci olacak ekip ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülü kazanacak. İkinci olan ekip, Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bul Air Race uçağıyla deneyim yaşama, üçüncü de Salzburg Hangar- 7’de Flying Bulls ile uçma şansı yakalayacak. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Cem Karayel’in yapacağı ‘Uçuş Günü’nde, Müge Boz, İlayda Alişan, Yağmur Sarıoğlu, Ogeday Girişken, İbrahim Selim, Sinan Güler, Murat Keleş, Muhammed Yılmaz, Ayşe Begüm Onbaşı ve Kübra Dağlı’dan oluşan 10 kişilik jüri yarışmacıları değerlendirecek.