Büyük Beşiktaş Federasyonu kuruldu

Camianın önde gelen isimleri ve bazı derneklerin bir araya gelmesiyle faaliyete geçen federasyonun ilk genel başkanı kulübümüzün yatırım komitesi eski başkanı Ferhat Kalsın oldu.

Beşiktaş'ta birlik, bütünlük ve dayanışmayı oluşturma hedefiyle yola çıkan Büyük Beşiktaş Federasyonu, bir araya gelen derneklerin ortak kararları ile resmi olarak kurulduğunu duyurdu.

Federasyon bünyesinde genç, yaşlı her kesimden siyah-beyazlı renklere gönül vermiş insanları bulunduracaklarını açıklayan federasyon yönetimi, bugüne kadar alt yapısını oluşturdukları çalışmalarına da başladıklarını bildirdi.

Beşiktaş camiası için yeni bir soluk olacak Büyük Beşiktaş Federasyonu, faaliyetleri kapsamında Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara dürüst ve aynı zamanda hesap veren şeffaf bir yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatacaktır. Beşiktaş'ın değerlerine her zaman sadık kalacaklarının altını çizen federasyon yönetimi, mevcut kulüp yönetiminde isimlere bakmaksızın yanlışın karşısında, doğrunun yanında olmayı hedefliyor. Resmi kuruluşun ardından çalışmalarına hız kazandıran Federasyon Yönetimi, alacağı kararlar doğrultusunda Beşiktaş'a hem maddi hem de manevi destek sağlayacağının garantisini veriyor.





Büyük Beşiktaş Federasyonu yönetimi amaçlarını şöyle açıklıyor;





Federasyon;





 Beşiktaşlı olma kültürü ve ilkeler ışığında zengin bir kültür mirasına sahip olan Beşiktaşlılar arasında çağdaş yapıya uygun olan kültürel değerlerini yaşatmak, tanıtımına katkı sağlamak,

 Bu değerlerin korunmasına ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

 Demokratik, laik, sosyal ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde birlik ve beraberliğimizi korumak,

 Kurulmuş ve kurulacak olan Beşiktaş taraftarları ve kurmuş oldukları dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek,

 Milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak; toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak,

 Beşiktaş mensupları arasında Beşiktaşlılık bilincinin ve duruşunun oluşmasını sağlamak,

 Federasyona üye dernekler ile Beşiktaşlıların birlik ve dayanışmasını sağlamak,

 Beşiktaşlılık kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, bu doğrultuda üye dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, iş birliğini, eş güdümü ve iletişimi sağlamak, bağlı derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştırmak, geliştirmek, amaç ve hizmet konularında uygun projelerini desteklemek,

 Beşiktaşlı gençler arasında birlik ve bütünlüğü sağlayarak, Beşiktaş taraftarı olma bilincini değerleri öğrenmelerine teşvik edici çalışmalar yapmak,

 Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.



