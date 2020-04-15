



Mount & Blade 2: Bannerlord, 30 Mart’ta erken erişime açıldığı andan itibaren büyük bir oyuncu akınına uğramıştı. TaleWorlds yapımı oyun, dünya üzerinde büyük bir ses getirerek yılın en hızlı çıkış yapan oyunu olmayı başardı.

Oyun erken erişimde olduğundan dolayı oyuncular tarafından çökme, takılma ve performans sorunlarıyla ilgili geri bildirimler geri gelmeye devam ediyor. TaleWorlds ise sıkı çalışıyor ve sık sık güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan güncelleme ise oldukça önemli iyileştirmelerle geliyor.

Mount ve Blade 2: Bannerlord’un ilk büyük beta güncellemesi ile RAM ve VRAM kullanımını düşürülerek performansı artışı sağlandı, çok sayıda çökme sorunu giderildi, oyunun karakter geliştirme sisteminde iyileştirmeler yapıldı, kullanıcı arayüzünde birçok geliştirme ve oyunun yapay zekasında geliştirmeler yapıldı. Bunun yanında birçok güncelleme notu bulunuyor. Güncelleme notlarının önemli bir kısmına birlikte bakalım;

Mount & Blade 2 Bannerlord Beta Güncelleme Notları

Tek Oyunculu ve Çok Oyunculu Crasy (Çökme)

Birçok senaryoda ortaya çıkan çökme sorunları giderildi.

Performans

Ses sisteminin performansı iyileştirildi.

Oyunun çok çekirdekli performansı için büyük gelişmeler yapıldı.

Artık CPU’nun çekirdek sayısına göre maksimum ses sayısı seçilebiliyor. Yeni bir CPU’nuz varsa bu ayarı değiştirebilirsiniz.

iğer küçük performans iyileştirmeleri.

Ses

Ses efektleri artık diğer ses etkinlikleri tarafından kesilmiyor.

Ballista reload aşamasındaki ses sorunları giderildi.

Yüksek seslerin mesafesindeki küçük değişiklikler.

Bazı Vlandian sahnelerindeki yankı sesi.

Yapay Zeka

Düşmanın gelecekteki pozisyonu için menzilli atış yapan birimlerin hesaplanması geliştirildi.

Menzilli birimler binekleri veya farklı düşman kemiklerini hedefleyebiliyor. Bu hesaplama sırasında hatalara neden olan durumlar düzeltildi.

“Hold Fire” komutunu verdikten sonraki yapay zeka silah seçimi, ikincil yakın dövüş modu olan menzilli silahlara daha az öncelik verecek.

Diğer

Denetleyici titreşimini devre dışı bırakma seçeneği eklendi.