Buta-Frey takasına Benfica engeli!

Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki sağ beklerden biri Antwerp forması giyen Aurelio Buta. Fenerbahçe , 24 yaşındaki oyuncu için Antwerp’e, geçen sezon Belçika Ligi’nde Beveren formasıyla 12 gol atan Michael Frey’i teklif etmeyi düşünüyordu. Ancak bu formüle engel çıktı: Benfica... Portekiz ekibi, altyapısından yetişen ve 2018’de sattığı Buta’nın bonservisinin yarısına sahip. Bu nedenle Benfica, oyuncunun takasla değil, parayla satılması gerektiğini Antwerp’e iletti.