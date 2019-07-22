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Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu

Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu

22 Temmuz 2019, Pazartesi 11:14
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Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu

ANKARA,(DHA)

Milli sporcu Büşra Ün, İtalya'da düzenlenen 7. Citta Di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Büyük Britanya'dan toplam 5 sporcu mücadele etti. Tek kadınlar kategorisinde milli tenisçi Büşra Ün, Büyük Britanya'dan Cornelia Oosthuizen'i 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1, Fransa'dan Zoe Maras'ı 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0, İtalyan rakipleri Giulia Valdo'yu 6-1, 6-0'lık setlerle ve Maria Paola Tolu'yu 6-0, 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvayı ilk sırada tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

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