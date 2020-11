Büşra Nur Koku: Tek düşündüğüm şey olimpiyat

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü atleti Büşra Nur Koku ve gülle atma sporcusu Murat Gündüz, olimpiyat kotası ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Milli atlet Büşra Nur Koku, 2.29’luk derece elde etmesi halinde olimpiyat kotasını elde edeceğini ifade ederek, "Öncelikle maraton branşında yeniyim. Daha önce 10 bin ve 5 bin metrede yarışıyordum. Maratonda olimpiyat kotası kovalayalı hemen hemen 2 yıl oldu. Şu an 2.34 - 2.35 arası bir derece koştum. Geçen yıl İstanbul Maratonu’nu kazandım. Genel klasmanda da iyi bir derece elde ettim. Şimdi 2.29 ile barajı geçersek olimpiyat kotasını alıp direk gidiyoruz. Şu an çalışmalarımız 2.29’un altında rekor barajı ve hedefimiz de rekor. Olimpiyat barajı da hedef olduğu için çalışmalarımız o yönde. İnşallah 2.29’un altını Türkiye’de ilk derece olarak egale edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pandemi şartlarının antrenmanları olumsuz etkilediğini vurgulayan milli sporcu, "Antrenman alanları kısıtlanıyor. Gidiş gelişlerde biraz sıkıntı yaşanıyor. Bunlarla mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim. Antrenmanlarımız asfaltta oluyor genelde. Pist antrenmanlarını çok az kullanıyoruz. Maratoncular genelde asfaltta çalışır. O biraz sıkıntı oluyor ama yurt dışında genellikle kamplarımız oluyor. Orada daha rahat antrenmanlar elde edebiliyoruz. Burada sadece mesafeyi ve dayanıklılığı kuvvetlendiriyoruz. Yurt dışı kamplarımızda tamamen ana idmanlara dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antrenmanlarda da yarıştaymışım gibi heyecanlanıyorum”

Antrenmanlarda da maraton koşarken ki gibi heyecanlandığını söyleyen Büşra Nur Koku, "Benim için antrenman bir yarış gibidir her zaman. Çünkü mücadeleye gidiyorum. Nasıl yarışta mücadele edeceksin heyecanın taktiklerin var. Hemen hemen antrenmanda da aynı oluyor. Ben her zaman mücadeleye gider gibi gidiyorum. Heyecanlanıyorum, düşünüyorum. Hazırlığımı da yarışa hazırlanıyormuş gibi yapıyorum. Düzenli beslenmemi yaptıktan sonra yola çıkıyorum. Antrenman yerine ulaştığımda nasıl her gün rutin bir hareketle antrenmana başlıyorum. Antrenman sonrasında da yorgunluk ister istemez oluyor. Maraton çok zor bir branş ama bu şampiyona sevinci, gelecek rekorlar olimpiyat kotası olsun inanın yorgunluğu hiç düşünmüyorsunuz bile" açıklamasını yaptı.

"Ana hedefim, tek düşüncem olimpiyat"

Olimpiyatlara katılmanın ana hedefi olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki atlet, "Herkesin hayali olimpiyat. Ben küçüklüğümden beridir hayalim. Ana hedefim olimpiyat, tek düşündüğüm de olimpiyat. Olimpiyat derecesinden daha farklı derece düşününce de daha farklı oluyor. Olimpiyat yıldızları ile aynı kategoride yer alıyorsun. Çok farklı bir duygu. Hayallerin gerçekleşiyor" değerlendirmesini yaptı.

Murat Gündüz: "Antrenmanlarımız güzel gidiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü gülle sporcusu Murat Gündüz ise, "Antrenmanlarımız tam kapasite olarak çok güzel gidiyor. Tesisimiz zaten bütün şartlara uygun. Atışlarımızı açık sahada yapıyoruz. Diğer halter ağırlıklarımızı da kapalı salonumuzda yapıyoruz. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. 6 gün çift antrenman yapıyorum. Sabahları atış oluyor. Akşamları da halter yapıyorum. Şu an güzel gidiyor" açıklamasını yaptı.

"İnşallah olimpiyat kotasını alacağım"

26 yaşındaki milli sporcu, olimpiyatlara ulaşmak istediğini dile getirerek, "Bütün branşlarda zirve olimpiyatlar. Ondan öte olmadığı için. Bizim amatör sporcuların hepsinin hedefi olimpiyattır. Benim de hedefim oraya ulaşmak. Ağır antrenmanlar yapıyoruz. Burada her şey güzel gidiyor. İnşallah o kotayı alacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu’na kulüpte sağladıkları imkanlardan ötürü teşekkür eden Murat Gündüz, "Bize sürekli yardımcı oluyorlar. Nasıl rahat edebiliriz bunu kovalıyorlar. İnşallah olimpiyat kotasını alıp İBB bayrağımızı Türk bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

