Gençler Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Büşra Işıldar, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda da altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Büşra Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinden biri olan dünya şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Dünya şampiyonluğuna büyük bir çalışma sonucunda ulaştığını aktaran Büşra, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona için çok çalışmıştık. Üç Avrupa ve beş Türkiye şampiyonluğum var. Bu müsabakalar için çok uzun yıllardır çalışıyorum. Pandemide de antrenmanlarımı bırakmadım. Bir aylık kamp sürecimiz oldu. Federasyonumuzun Kastamonu’daki tesislerinde çalıştık. Dünya şampiyonası 15 gün sürdü. Çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı’mızı okuttum, çok gururlandım. Çok mutlu oldum, bu başarım şehitlerimize de armağan olsun."

Genç boksör, adım adım tüm hedeflerine doğru ilerlediğini kaydederek, "Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya şampiyonluğu diyordum. Dünya şampiyonluğunu da aldım şimdi ise hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatta da altın madalya almak istiyorum. Onun için çalışmaya başladık. İnşallah bu hedefime de ulaşırım." ifadelerini kullandı.

"2019’a kadar tüm maçlarım nakavt ile geçiyordu"

Büşra Işıldar, dünya şampiyonasında üç maçını da 5-0 kazanmasıyla ilgili olarak ise, "Hint rakibimi nakavt ettim. 2019’a kadar tüm maçlarım nakavt ile geçiyordu fakat kategorim, yükseldikçe rakiplerim Avrupa’nın en iyileri geliyor. Dünya şampiyonasında tüm maçlarımı 5-0 aldım, hiç yenilgim yok." şeklinde konuştu.

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele ettiğini ve başarılar kazandığını hatırlatan Büşra, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerde son şampiyonamı altın madalya ile tamamladım. Bundan sonra büyükler kategorisinde maçlarımı yapacağım. Çalışmalarıma hep aynı şekilde devam edeceğim. Günde üç idman yapıyorum. Sabah koşu, öğlen ağırlık antrenmanım ve akşam boks antrenmanım var. Hiç çalışmayı bırakmadım ve böyle devam edeceğim."