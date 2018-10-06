Zayıflamak için başladığı boksta milli takıma yükselen ve bugüne kadar çıktığı 15 resmi maçın tamamında rakiplerini nakavtla yenen 16 yaşındaki Büşra Işıldar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor.

Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla 3 yıl önce boksa başlayan Büşra Işıldar, İstanbul şampiyonluğunu elde ettikten sonra katıldığı ilk turnuva olan ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda 4 rakibini de yenerek altın madalya kazandı.

Geçen sene Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda birinciliğe ulaşan milli boksör, bu yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda da ikinci kez şampiyon oldu.

Bugüne kadar çıktığı 15 resmi maçın tamamında rakiplerini nakavtla mağlup eden Büşra, Rusya’da 8-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda ikinci kez altın madalya kazanmak istiyor.

"Kilolarımı veremedim ama birçok başarıya imza attım"

Büşra Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kiloya ulaşınca zayıflamak için boksla ilgilenmeye karar verdiğini söyledi.

Zayıflamak için spor yaparken antrenörünün kendisine boksu önerdiğini dile getiren Büşra, "Hocam bende bu konuda ışık görünce ’Seni şampiyon yapayım.’ dedi. Ben de kabul ettim ve başladım. Kilolarımı veremedim ama birçok başarıya imza attım." diye konuştu.

Milli formayı ilk kez geçen yıl giydiğini belirten genç boksör, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ve bu sene Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2017 Avrupa şampiyonuyum. Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda yaptığım 15 maçın tamamında rakiplerimi nakavtla yendim. Hiçbirini sayıyla kazanmadım. 6 madalyam bulunuyor. Olimpiyatlara 6 senemiz var. Hocamla bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum."

Spor yapmayı herkese tavsiye eden Büşra, "Lise 3’e gidiyorum. Spor yapmam derslerimi etkilemiyor. Okulda da oldukça başarılıyım." ifadelerini kullandı.

Milli boksörün antrenörü Fikret Taşdemir ise Büşra’nın çok yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Büşra, kilo sorunu için gelmişti. Boksa çok yatkın olduğunu gördüm. Bugüne kadar iki Türkiye, bir de Avrupa şampiyonluğu elde etti. Büşra’nın bundan sonra da çok fazla ismini duyuracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büşra’nın gücünü iyi kullandığına dikkati çeken Taşdemir, "Bugüne kadar yaptığı 15 maçta da üçüncü raundu görmedi. Avrupa Şampiyonası’nda dahi en zor rakibini ikinci rauntta bitirdi. Şimdi ilk hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu ama asıl hedefimiz olimpiyatlar." diye konuştu.

Yıldız Kız Milli Boks Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da Büşra’nın kişiliğiyle örnek olduğunu anlatarak, "Takımımızın da kaptanı. Geçen yıl İstiklal Marşı’mızı okuttu. Bize onur ve gurur yaşattı. İnşallah Rusya’da da bunu tekrarlayıp ikinci Avrupa şampiyonluğunu alır." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR