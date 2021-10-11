Busenazların başarısı kadın boksuna ilgiyi artırdı

Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 39 yaşındaki milli boksör Şennur Demir, aralıkta İstanbul’da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’yla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Spor kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını belirten Şennur Demir, ilerleyen günlerde şampiyona için hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi.

Trabzon kampının ardından yüksek rakımlı güç kampı için Erzurum’a gideceklerini dile getiren deneyimli boksör, "Çalışarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. İnşallah orada dünya şampiyonu olup spor hayatımı noktalamayı düşünüyorum." diye konuştu.

"Ben de takım kaptanı olarak Tokyo’da yer almak isterdim"

Şennur Demir, Türkiye’nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında 3 sıklette temsil edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu durum, kadınlar boks tarihinde büyük bir başarı. Üç sıkletten ikisinde bir altın, bir gümüş madalya kazandık. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu madalyaları kazanabilmek için çok emek verdi. Ben de takım kaptanı olarak Tokyo’da yer almak, kariyerimi olimpiyatla taçlandırmak isterdim. Olimpiyatlara katılmak için 81 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu kiloya da adapte olamadım. Rakiplerim benden daha seriydi. Eylül ayında Zonguldak’ta yapılan Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda mücadele ettim ve şampiyon oldum. Eski kilomda sanırım daha mutluyum (gülüyor). Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda da yine 81 kiloda mücadele edeceğim. İnşallah altın madalya alarak ülkemi onore ederim."

"İstatistiğe baktığımız zaman boksta kadınlar erkeklerden daha başarılı"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu ile de gümüş madalya kazanmanın kadın boksuna ilgiyi artırdığını vurgulayan Şennur Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Benim öğretmenlik yaptığım okuldaki veliler, ’Benim kızım da boks yapabilir mi?’ diye soruyor. Bunu duymak gerçekten onur verici. Önceleri ’Boks erkek sporu, kızlar yapamaz.’ deniyordu. Busenazların yaptığı derecelerden sonra bu bakış açısı değişti. Şimdi aileler, ’Benim kızımdan da boksör olur mu, sporcu olur mu?’ diye soruyor. Boks artık hem erkek hem kadınların yapabildiği bir spor oldu. Kadınlarımız güzel sonuçlar aldıkça boks bütün ülkeye yayıldı. İstatistiğe baktığımız zaman boksta kadınlar erkeklerden daha başarılı. Kadınlar daha disiplinli çalışıyor, işimize daha özenle yaklaşıyoruz. Sanırım biz daha iyi dövüyoruz (gülüyor). Erkekler de bu başarıyı sağlamak için ellerinden geleni yapıyor."

"Oda arkadaşım Busenaz Sürmeneli, en fazla cefamı çeken kişidir"

Kadın Boks Milli Takımı’nın kaptanı olduğunu hatırlatan Şennur Demir, şunları kaydetti:

"Olimpik bir takıma kaptanlık yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Olimpiyatlarda maçtan önce hepsiyle görüntülü konuşup, mesajlaştık. Onlara, ’Başaracaksınız, siz oraya altın madalya için gittiniz’ diye olumlu mesajlar gönderdim. Onların başarılı olması benim için büyük mutluluk oldu. Kampta da takım olarak çok eğlenceliyiz. Bizi sosyal medyadan takip edenler çok eğlendiğimizi görür. Ama cefa çektiğimiz, antrenmanda ağladığımız zamanları paylaşmayız. Oda arkadaşım Busenaz Sürmeneli, en fazla cefamı çeken kişidir. Bazen onu çok kızdırıyorum ama iyi de dertleşiriz. Birbirimize gaz verdiğimiz zamanlar da oluyor."

Şennur Demir, spor kariyerini noktaladıktan sonra öğretmenlik yaptığı okulda sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.