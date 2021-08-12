Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme’nin, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ve idari personel tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Sağıroğlu, Busenaz’ın kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Her maçta çok büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Üstün bir performans sergileyerek altın madalya elde edildi. Busenaz’ı ve antrenörümüz Cahit Süme’yi bu başarıdan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sürmeneli de olimpiyat madalyası kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Daha önce verdiğim olimpiyat madalyası sözünü tuttuğum için gururluyum. Buranın öz evladı olarak bunu yaptım. Madalyam şehrime ve kulübüme armağan olsun. Ancak hedefim bitmedi. Bundan sonra da başarılarımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Busenaz’ın antrenörü Süme ise olimpiyat madalyası için çok emek verdiklerini belirterek, "Sporcu olarak birçok başarı kazandım ama olimpiyat madalyası aşkı hep içimdeydi. 2013’te sosyal medyada yaptığım paylaşımda, ’Bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı bir sporcu yetiştireceğim ve halkı sokaklara dökeceğim.’ dedim. Sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Günün anısına kulüp tarafından Sürmeneli ve Süme’ye plaket takdim edildi. (AA)