Busenaz Sürmeneli’den Trabzon Valisi Ustaoğlu’na ziyaret

Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, kendisini başarısı nedeniyle kutladı.

Ustaoğlu, Sürmeneli’nin başarılarına dikkati çekerek, "Sporcumuz, emekten madalyaya, madalyadan şampiyonluğa giden yolda İstiklal Marşımızı okutmanın ve şanlı bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu bizlere yaşattı, göğsümüzü kabarttı. Şehrimizden böyle başarılı bir evladımızın çıkması son derece gurur verici. " ifadelerini kullandı.

Trabzon’un spor kültürü ve altyapısı yüksek bir il olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Bizim insanımızın temelinde dayanıklılık, mücadele ruhu, gayret ve çalışkanlık vardır. Elde edilen bu başarının temelinde, küçük yaşlardan itibaren disiplinli, sistemli ve antrenörlerin kontrolünde sıkı bir çalışma söz konusudur. İlimizde hem okullarımız hem kulüplerimiz hem de spor teşkilatımızla bir bütünlük içerisinde başarılı çalışmalara imzalar atıyoruz."

Ustaoğlu, Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere tüm teknik ekibe de yaşattıkları gurur ve mutluluktan ötürü teşekkür ederken, milli sporcuyu ödüllendirdi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Boks Milli Takımı Antrenörü Cahit Süme ve sporcunun annesi Songül Sürmeneli de yer aldı.