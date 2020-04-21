Busenaz Sürmeneli: 'Ringi çok özledim'

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları’nın koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalmasının ardından milli takım kafilesiyle birlikte yurda dönen ve virüs testi pozitif çıkan dünya şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli, tedavi sürecini geride bıraktı. Anne ve babası da koronavirüsü atlatan 21 yaşındaki Trabzonsporlu boksör salgınla mücadelesini anlattı: “Test pozitif çıktığında benim hiçbir belirtim yoktu. Takımdan birkaç kişide pozitif çıkınca ben de gidip test yaptırdım, pozitif çıktı sonuçlarım. 14 gün boyunca hastanede karantina altında durdum. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok” dedi.

‘Orası benim evim gibi olmuş’

2019 Dünya Şampiyonası’nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, “Şu an gayet iyiyim. Sadece hedefim olan olimpiyatlara doğru gidiyorum. Kenetlenmiş bekliyorum salonların açılmasını, çalışacağım anı bekliyorum sadece. Şu anda bir düşüş dönemindeyiz. Salonlarımızdan uzağız ama çalışmalarımızı evimizde sürdürüyoruz. Ben 12 senedir bu işin içindeyim ve her gün ringe giren bir sporcuyum. Kendi kendime düşünüyorum en son ne zaman böyle ara verdim diye. Hiç bu kadar ara verdiğimi hatırlamıyorum. 12 senedir ilk defa salonlardan, ringlerden uzak durdum. Gerçekten çok özledim, orası benim evim gibi olmuş artık. İnsan evini özler” diye konuştu. Sürmeneli ayrıca, “Evdeyiz ve performans yapamıyoruz sadece fiziksel olarak kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Salondaki gibi olmaz çünkü bizim sporumuz performans sporu. Fizikten çok düşmeden, toparlanma sürecimiz kısa olsun diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.