Busenaz Sürmeneli: Ne mutlu bana

Rusya’da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerler için altın madalya kazandığını söyledi. Rusya’daki final müsabakasını anlatan Busenaz Sürmeneli, 5 maç yaptığını ve zorlu mücadeleler verdiğini belirterek, şunları ifade etti: “Ben duygusal bir yapıya sahibim. Yensem de yenilsem de ağlıyorum. Ama bu ağlama benim için farklı oldu. Çünkü biliyorsunuz ülkemiz kritik bir dönemde. Barış Pınarı Harekatı var. Zaten final maçının son raunduna girerken antrenörüm bana, ’Onlar için savaş, onlar için elinden geleni yap.’ demişti. Üçüncü raundun nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Ülkemi biraz olsun gururlandırabildiysem ne mutlu bana.”

‘Asıl hedef olimpiyat’

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için de şunları söyledi: “Her sporcunun hedefi olimpiyattır. Benim de hedefim tabii ki olimpiyat. Bu saatten sonra üzerimizde daha büyük bir yük oluyor. Zirveye çıkmak kadar orada kalmak da çok zor. Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. İlk hedef ise Londra’da yapılacak olimpiyat elemeleri. Orada kota alıp, ülkemize madalya kazandırmak. Türk halkını olimpiyata gitmek kesmiyor bence. İnşallah takım olarak kota alıp, madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyoruz.”



