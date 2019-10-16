Busenaz Sürmeneli: Mehmetçik için savaştım

Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang’ı yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, aynı turnuvada 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri ile Ankara ’da basın toplantısı düzenledi.

İlk kez büyükler dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Sürmeneli, Mehmetçik için savaştığını belirterek, “Final maçında antrenörüm ’Mehmetçik için savaş’ diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım ve kazandım. Ağladım, duygulandım; gülmek kadar ağlamak da güzel” dedi.