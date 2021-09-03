Busenaz Sürmeneli: Madalya çok ağır çünkü 80 milyonun duası var

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda, boksta 69 kiloda mücadele eden ve boks tarihimizde ilk defa kadınlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyon boksör, madalyasını yanından hiçbir zaman ayırmadığını belirterek, “Madalyamı gittiğim her yere yanımda götürüyorum. Onu taşımaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü 13 senelik bir yolun bana öncüsü şu anda. Çok mutlu ve gururluyum” dedi. Final maçı öncesi duygularını aktaran Busenaz Sürmeneli, “Final maçına çıkmadan, o an dedim ki ‘Buse, o kadar çalıştın, sakatlıklar geçirdin, gözyaşı döktün. Bu sefer olması lazım.’ Çok istedim. Ülkenin buna çok ihtiyacı vardı. Bu ilk madalya oldu ama son olmayacağına biz de inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk yumruğumu hayallerime attım”

“Boks hayatında ilk yumruğu kime attın?” sorusuna, “İlk yumruğu hayallerime doğru attım. Hayallerimi süsleyen olimpiyat madalyasını attım” yanıtını veren Sürmeneli, kendisine güvenmeyenlere madalyası ile cevap verdiğini belirterek, “Bana, ‘yapamazsın sen’, ‘bu erkek sporu’ diyenlere, madalyamla selam gönderiyorum! Türk kadını ne yapmak isterse onu yapar. Sadece hayal kurma ve işine saygı duymak lazım” diye konuştu.

“Antrenmanlarda çok acı çektim”

Altın madalya için çok çalıştığını ifade eden Busenaz, “Haftanın 6 günü, toplam 20-24 saat idman yaptım. Büyük bir emek var bu madalyanın arkasında. Bir antrenmanda ben 5-6 tişört değiştirdiğimi hatırlıyorum. Çok terledik, çok çalıştık ve güzel oldu” dedi. Planları hakkında konuşan Busenaz, “Birazcık yenilenmeye, tatile ihtiyacım var. Ondan sonra 2024 Paris Oyunları var. Neden Busenaz, Naim Süleymanoğlu gibi efsane olarak hatırlanmasın” şeklinde konuştu.

“Pes etme noktasına çok geldim ama vazgeçmedim”

Oyunlar öncesi yaşadığı sakatlık dönemini anlatan Busenaz, “7 ay elimin sakatlığı nedeniyle, 5-6 doktor gezdim. İstanbul’da bir maçımız vardı. Hocam şans eseri İstanbul’da bir doktor buldu. Bana ameliyat olman lazım, 2 hafta sonra yanıma gel dedi. Ama zamanım yoktu. İyileşme süresi 2 aydı ve benim de kota maçlarına 2.5 ay vardı. Ya acı çekecektim o elle ya da ameliyat olacaktım. Hemen ameliyata girdim. Sonra kota mücadelelerine girdim. Herkes, bu elle yapamazsın dedi, onlara da el sallıyorum buradan. Sonra kovid geçirdim. Üst üste geldi her şey ama pes etmedim. Pes etme noktalarına noktasına çok geldim ama o anlarda, ‘Buse senin kitabında pes etmek yok’ dedim. İyi ki de pes etmemişim ve bu madalyayı ülkeme getirmişim” şeklinde konuştu.

“Gençlere rol model olmak istiyorum”

Kariyer planlamaları hakkında da konuşan Busenaz Sürmeneli, “Okulumu bitirdim, atamam da oldu ama daha göreve başlamadım. Bu dönem başlayacağım okula aynı zamanda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Kariyerimle sadece öğretmenlik olarak değil üniversitelerde hoca olarak devam etmeyi düşünüyorum. Güzel bir vizyon sahibi olmak ve rol model olmak istiyorum. Çocuklarımıza umut ışığı olmak istiyorum. Sporu yapabildiğim yere kadar yapmayı düşünüyorum. Burada kafa çok önemli. Kafa istediği sürece yapabilirsin. O yüzden gittiği yere kadar yapmak istiyorum. İnşallah 2024’te de ikinci altın madalyamı kazanmak ve burada sizinle konuşmak istiyorum” dedi.

“Trabzon halkı bana gururla bakıyor”

Trabzon halkından büyük ilgi gördüğünü belirten Sürmeneli, “Cahit Hocam, 2013 yılında bir tweet atmıştı, ‘Bu halkı sokaklara dökeceğiz’ diye. O anlar gerçekten yaşandı. Şehre gittiğimde, gerçekten tüm halk sokaklardaydı. Bu madalya ülkeme şehrime, kulübüme çok yakıştı. Trabzon’da bir dolmuşçu abi bana ‘Ben de kızımı senin gibi boksör yapacağım’ dedi. Çok gurulandım. Bazen madalyayı takıyorlar ve çok ağır diyorlar. Ben de onlara, 80 milyonun duası olduğu için ağır diyorum. Gerçekten bana dua edenlerin elleri hiçbir zaman inmediği için bu madalyanın rengi altın olarak geldi. Bundan sonra da dua etsinler. İnşallah daha fazlasını da alacağız” ifadelerini kullandı.

“Muhammed Ali’yi örnek alıyorum”

Örnek aldığın sporcular hakkında da konuşan şampiyon boksör, “Eskilerden Mike Tyson, Muhammed Ali’yi çok örnek alıyorum. Onlarda parça parça bir şeyler almak için izliyorum. Şu dönemde ise Gervonta Davis, Canelo Alvarez, Vasily Lomachenko’yu takip ediyorum. Onların hareketlerini antrenmanda yapmaya çalışıyorum” dedi. En zayıf yönünün sinirlenmek olduğunu belirten Sürmeneli, “Sinirlenince kontrolü kaybediyorum ama artık sinirlenmemeye yönelik şeyler yapıyorum. Arada böyle çıkışlarım oluyor. Buse sakin ol, kendine gel diyorum” şeklinde konuştu.

“Bireysel sporcularda sponsor desteği çok önemli”

BtcTurk’un bireysel sporculara verdiği desteğin önemine dikkat çeken Sürmeneli, “Hem moral, motivasyon olarak hem de hayatın işleyişine yönelmek açısından sponsorlar çok önemli. Bir futbolcuya harcanan parayı bireysel sporcuya harcasanız daha çok başarı gelir. Oralara ayrılan bütçenin onda birini, bireysel sporlardanız harcasalar gerçekten çok başarı gelir. Neden Busenazlar 10-15 tane olmasın” dedi. Türk kadınının her şeyi yapabilecek bir güce sahip olduğunun altını çizen şampiyon boksör, “Türk kadını isterse her şeyi yapar gerçekten. Bu kötü olayları duyunca biz de gerçekten çok üzülüyoruz. Bir işe saygı duyun. Gerçekten bir işe saygı duymazsanız o da size saygı duymaz. Yani başarı gelmez. Önemli olan pes etmemek, saygı duymak ve ne olursa olsun o işi hayal ederek yaşamak. Anne babalara da seslenmek istiyorum; onlar şimdi biz olamadık çocuğunuz mühendis olsun diyordur. Belki çocuğun, Tyson’ın özelliklerini taşıyor. Belki dünyanın en iyi tenisçisinin özelliklerine sahip. Yani kendi istediğinizi değil çocuklarınızın istediği şeyleri yapın. Çocuklara ‘bu işi yapacaksın’ değil, ‘Hangi işi yapmak istiyorsun?’ diye soralım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BtcTurk, Youtube hesabı



