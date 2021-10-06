Buse Tosun Çavuşoğlu yarı finalde elendi

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Kazak Zhamila Bakbergenova'ya yenildi.

Oslo'da devam eden şampiyonada ilk turda dünya gençler şampiyonu ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya 13-2 teknik üstünlükle mağlup olan 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Buse, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Buse, üçüncülük müsabakasında Fransız Cynthia Vanessa Vescan ile karşılaşacak.

Öte yandan, 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Özbege, repesajda Hintli Kiran Kiran'a 2-0 yenilerek bronz madalya şansını kaybetti.

57 kiloda Elvira Kamaloğlu Moğol Davaachimeg Erkhembayar'a, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ABD'li Maya Nelson'a, 68 kiloda Nesrin Baş Kanadalı Olivia Grace Di Bacco'ya ilk turda mağlup olarak elendi.

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