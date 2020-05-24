Buse Terim şaşırtmaya devam ediyor

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim'e övgüler yağdı.

Henüz 50 günlük anneyken, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. İşte Terim'in o paylaşımı...

"Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim. Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum. Elbette bana yardım edenler var ama 28 yaşında bu kadar yakın iki çocuk annesi olmak ve bu süreçte hep ayakta kalıp hem evimi, hem işimi, hem çocuklarımı hem de tüm hayatımı idare etmek hiç kolay olmuyor bazen. Biz kadınların hayat boyu omuzlarında taşıdığı yükler hep ağır değil mi zaten? Hiçbirimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz. Yeni çıkacak beyazlarıma ve size sevgilerimle..."

Eski halinden eser kalmadı

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi.

Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum.

İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum."

Öte yandan 18 ay arayla 2 çocuk doğuran Buse Terim, "Nasıl başardın?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"İrade ve azim ile. Kafaya koyduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yeter ki gerçekten isteyin."