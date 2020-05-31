Buse Terim nasıl zayıfladığını anlattı

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'ya konuk oldu.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, zayıflama süreci hakkında konuştu.

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem Aralıklı Oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." dedi.

En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin altına çizen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.

Buse Terim, "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım" dedi.

Öte yandan tüm bu süreçte, yemeklerini yanında taşıdığını söyleyen Terim, "Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp evde kendi hazırladığım yiyeceği yiyordum. O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum. İnanılmaz fazla spor yaptım. Belki haftada 6 bazen 7...Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onunda vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eşine de teşekkür eden Terim, "O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu. İki öğün besleniyordu, 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki "Hiçbir şey yemiyorsun ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yiyorum ve aynı sistemi uyguluyoruz. Beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem" dedi.

Eski kıyafetlerinin de birçoğunu küçük sürprizlerle takipçilerine yolladığını söyleyen Buse Terim, bazılarını da terziye götürüp daraltığını söyledi.

Bu süreçte canının herhangi bir şey çekmediğini söyleyen Terim, "Her şeyin sağlıklı versiyonunu evde yapabileceğimi biliyordum. Arada simit falan istedim ama tam buğday unundan kendim yaptım" dedi.