Buse Terim boksa ara vermiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor... Şu sıralarda tatil için Bodrum'da olan Buse Terim, İstanbul'dan Bodrum'a davet ettiği antrenörü Tufan Kayış ile evinin bahçesinde boks antrenmanı yaptı.

Son zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Terim, Bodrum’da da boks yapmayı ihmal etmedi. İstanbul’dan gelen boks eğitmeni Tufan Kayış ile sahilde antrenman yaptılar.

Kilo vermesinde en büyük etkinin de yaptığı boks sporu olduğunu daha önce takipçileriyle paylaşan Buse Terim için spor artık hayatının vazgeçilmez bir parçası.