Buse Savaşkan’ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak

Yüksek atlamada 2020 sezonunun Türkiye rekoruna Kadriye Aydın ile beraber sahip olan milli atlet, spora doğduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı. Yüksek atlamaya dördüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenlerinin vesilesiyle başladığını belirten Buse Savaşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında abimden esinlenerek de başlamıştım. Daha sonra ilkokulda takıma seçildim. Beşinci sınıfta Kıbrıs Şampiyonası’na katıldık. Orada 1,34-1,40 civarı atlamıştım. Daha sonra ortaokulda Çilem Esenyel ile çalışmaya başladım. 8. sınıfa kadar beraber çalıştık. Onunla güzel başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında Türkiye’ye geldiğini aktaran milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteye başladığım zaman Türkiye’ye geldim. Şampiyona vardı, burada kaldım. Daha sonra şu an çalıştığım Cahit Yüksel ile çalışmaya başladım. Cahit hocayla çalışmaya başladıktan sonra daha farklı antrenmanlar yaptık, daha farklı teknikler öğrendim. Derecelerim git gide yükselmeye başladı."

"2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak istiyorum."

Pandemi sürecinin başında yarışlara çok fazla katılamadığını vurgulayan milli atlet, "Bu sene bir çıkış yakaladım. Kapalı sezonda derecem 79’du 86’ya çıkardım. Bu sene 80 üstünde devam ediyoruz. Tabi bu yıl Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları var. Derecesi 1,96. Büyük ihtimalle bu sene değil ama 2024 Paris Olimpiyatları ve 2023’te burada İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası olacak, onlara katılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Buse Savaşkan, "Aralıktan beri milli takım kampındayız. İstanbul’da antrenman yaptık. Ankara’dan geldim, çünkü orada buradakiler gibi büyük tesis yok. Bu yüzden biz de burada hem kamplarda hem de yarışmalara katılarak kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

"Ersin Tatar’ın beni tebrik etmesi gerçekten güzel bir şey"

Milli atlet Buse Savaşkan, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3. olup bronz madalya almasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisini aradığını söyledi.

Şampiyonayı 1,80’lik dereceyle üçüncü sırada bitirdiğini belirten milli sporcu, "Tabi daha iyisini atlamak isterdim ama vücudum çok yorgundu. Her hafta sonu yarış yaptık. Böyle oldu ama zaten büyüklerde ikinci kez yarışıyorum kapalı sezonunda. Bu da ilk madalyam oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ersin Tatar’ın kendisini aramasının sorulması üzerine konuşan Savaşkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının beni arayıp tebrik etmesi gerçekten güzel bir şey. Zaten onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İnşallah daha büyük organizasyonlarda daha iyi başarılar ve dereceler elde ederim."

Milli sporcu, kısa dönemdeki hedeflerini, "Bu sene 23 yaş altı şampiyonası var. Zaten 23 yaş altında son senem. İnşallah orada iyi bir derece atlamak, iyi bir derece elde etmek istiyorum." şeklinde değerlendirirken, uzun dönemde en büyük isteğinin olimpiyatlara gitmek olduğunu aktardı.

Milli atlet, Hırvat sporcu Blanka Vlasic’i örnek aldığını sözlerine ekledi. (AA)