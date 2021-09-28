Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Çakıroğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu, başarısından dolayı tebrik ettiği sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da milli boksörü makamında ağırladı.

Genç sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Zorluoğlu, "Olimpiyatta iki Trabzonlu kızımız vardı. Bizlere büyük gurur yaşattınız. Sizlerin başarısı genç kızlarımıza da ilham oluyor." dedi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’daki tüm kamp çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

Milli boksör Çakıroğlu ise kendisine gösterilen misafirperverlik duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Olimpiyata hazırlanırken Trabzon’da bana ev sahipliği yaptınız. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zorluoğlu, Çakıroğlu’na altın hediye etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, antrenör Nazım Yiğit ile sporcunun ailesi de katıldı.