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Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison’u mağlup edip Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

08 Haziran 2021, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İngiliz Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın Fransa/Paris ayağı finalinde 51 kiloda ringe çıkan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun çeyrek finalinde Belaruslu rakibi Yuila Apanasavic'i mağlup eden Çakıroğlu, olimpiyat biletini de almıştı.

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