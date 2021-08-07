Buse Naz Çakıroğlu tarih yazdı! Gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Kokugikan Arena’da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan’dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.









Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.