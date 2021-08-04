Buse Naz Çakıroğlu finale çıkarak tarih yazdı
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 51 kg yarı final müsabakasında Tayvan’dan Hsiao-Wen Huang’ı 5-0 mağlup ederek olimpiyatlarda finale yükseldi. Buse Naz, Olimpiyat tarihinde finalde mücadele edecek ilk Türk kadın boksör oldu.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kg yarı final müsabakasında Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 mağlup ederek finale çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Performansıyla ilk rauntta 5 hakemden tam puan alan Buse Naz, ikinci rauntta 3, son rauntta üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak.