Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.
Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Fenerbahçe 'nin milli sporcusu Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.