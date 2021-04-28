Burunda solunum zorluğu tedavi edilebilir!

Septum, burun deliklerini ayıran burundaki kıkırdaktır. Tipik olarak, merkeze oturur ve burun deliklerini eşit olarak ikiye böler. Ancak bazı insanlarda durum böyle değildir. Çoğu insan, bir burun deliğini diğerinden daha büyük yapan düzensiz bir septuma sahiptir.

Ciddi düzensizlik, septum deviasyonu olarak bilinir. Burun deliği tıkanması veya nefes almada zorluk gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Septum deviasyonu oldukça yaygın bir sorundur. Sapmış septum, nefes alma sorunlarına neden oluyorsa veya yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa tıbbi yardım gerektirir.

Sapmış septum doğuştan olabilir. Bu, bir kişinin onunla doğduğu anlamına gelir. Burun yaralanmasının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bu yaralanmalar genellikle temas sporları, kavga veya araba kazalarından dolayı oluşur. Yaşla birlikte kötüleşebilir.

Özellikle burundan nefes almada zorluk, burun kanaması, sinüs enfeksiyonları, burun deliğinde kuruluk, uyku sırasında horlama veya yüksek sesle nefes alma ve burun tıkanıklığı gibi sorunlara neden olabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Belirtileriniz ilaçla veya diğer tedavi girişimleriyle düzelmezse, cerrahi tedavi gerekebilir.

Ameliyata hazırlık için, ameliyattan iki hafta önce ve sonra aspirin gibi ilaçlardan kaçınmalısınız. Bu ilaçlar kanama riskinizi artırabilir. İyileşmeye engel olabileceği için sigarayı da bırakmalısınız.

Burun ameliyatı yaklaşık 1,5 saat sürer ve anestezi altında yapılır. İşlem sırasında burun deliklerinizin içerisinden kesi açılar, septum kesilir ve fazla kıkırdak veya kemik çıkarılır. Septum ve burun delikleriniz düzeltilerek burun hem işlevsel hem de estetik hale getirilir. Her burun deliğine septumu desteklemek için silikon atel yerleştirilebilir. Daha sonra kesiler kendiliğinden çözünen dikişlerle düzeltilir.

Ameliyattan sonra uyurken başınız dik tutmaya, sümkürmemeye, kardiyo dahil ağır egzersiz yapmamaya ve başınızın üzerinden çekerek çıkarılması gereken kıyafetler giymemeye özen göstermelisiniz.