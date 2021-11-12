Burun ucu düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Düşük burun ucu, görünümünden dolayı birçok kişiyi rahatsız edebilir. Ayrıca hava yollarının tıkanmasına ve solunum problemlerine neden olabilir. Burun ucu düşüklüğüne çeşitli faktörler neden olabilir. En yaygın olanları burun çevresinde aşırı kıkırdak, yaşlanma, yetersiz kıkırdak sertliği ve travmatik kazalardır. Ayrıca burun ucundaki kas çekilmesi sarkma görünümüne neden olabilir. Sarkık burun, burnun ucunun öne veya hafifçe kalkık olması yerine aşağıyı göstermesi anlamına gelir. Yaşlanma sürecinin başlangıcında, uç desteğinin zayıfladığı ve burnun "büyüdüğü" zaman en yaygın olanıdır. Zamanla, burun ucu kademeli olarak düşebilir.

Tedavide tercih edilen yöntemler

Bazı durumlarda burun sarkmasına neden olan kasları gevşetmek için botoks kullanılır. Düşük burun ucu tedavisinde dolgu kullanımı son zamanlarda artmıştır. Burun çevresindeki cildin kontürünü artırmak veya burnun genel şeklini ve kontürünü iyileştirmek için dermal dolgu maddeleri de kullanılabilir. Burun ucu sarkması ameliyatsız olarak tedavi edilebilir ancak her vakada uygulanan tedavi yöntemleri farklıdır. Bu yöntemler birkaç ay sürebilir ve hafif sarkan burun pasajlarında etkilidir.

Bazı insanlar gülümserken burun ucu sarkması görülebilir

Bu durumun nedeni burun tabanı ile üst dudak arasındaki bağların çok sıkı olması olabilir. Burun ve üst dudak arasında uzanan inen depresör septi adı verilen sıkı bir kastan da kaynaklanabilir. Bu vakalarda tercih edilen yöntem ise iple burun estetiğidir. Bu işlem basit, ağrısız, ağrısız ve rahat bir işlem olmakla beraber uygulanması burun dokusunda çok fazla değişikliğe neden olmaz. Kemerli burun için de yine burun ucunun kaldırılması ile burun kemeri daha az rahatsız edici görünüme kavuşturur.

İşlem lokal anestezi altında yapılır. Burun ucunun kıkırdağının septum dediğimiz kıkırdak desteğine asılması ve burun içinden küçük bir kesi yapılması işlemidir. Bu şekilde burun ucu yukarı kaldırılır. 15 - 20 dakika sürer. Uygulama sonrasında herhangi bir morarma olmaz ve iyileşme süreci hızlıdır.