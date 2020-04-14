Burun akıntısı, burun kanallarından gelen bir sıvıdır. Burun dokularının tahrişinden kaynaklı olabileceği gibi alerji ve enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. Burun akıntıları, kronik olarak da görülebilmektedir. Bazen ciddi rahatsızlıkların habercisi de olabilen burun akıntıları için etkili tedavi yöntemleri ile iyileşme mümkündür.

Burun Akıntısının Nedenleri

Burun akıntısının başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir:

Akut sinüzit

Alerjiler

Kronik sinüzit

Churg-Strauss sendromu

Kuru hava

Soğuk algınlığı

Grip

Burun delikleri arasında bulunan duvarda kayma

Dekonjestan burun spreyinin aşırı kullanılması

Hormonal bazı değişiklikler

Yüksek tansiyon, depresyon, nöbet durumlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Mesleki astım

Burun polipleri

Alerjik olmayan rinit (alerji ile ilgisi olmayan kronik tıkanıklık ya da hapşırma)

Spinal sıvı kaçağı

Tütün dumanı

Gebelik

Solunum sinsityal virüsü (RSV)

Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Uzmanların görüşleri doğrultusunda burun akıntısının geçmesini sağlayan bazı yöntemler şunlardır:

İlaç Kullanımı: Doktorlar tarafından burun akıntısının altında yatan nedenin tespiti ile bu nedene yönelik olarak hastalara reçete edilen çeşitli ilaçlar ve burun spreyleri burun akıntısının geçmesini sağlamaktadır. Bu ilaç ve spreyler içeriğinde anti histaminik, streoid, dekonjestan gibi maddeler içermektedir.

Akupresür: Sinüs ağrıları, tıkanıklıkları ve bunlar ile bağlantılı olan burun akıntısı problemleri hafif akupresür ile tedavi edilebilmektedir. Burnun etrafında bulunan alanda akupresür kullanımı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve burun akıntısını hafifletebilmektedir. Bunun için hafif bir basınç uygulanarak burnun her bir köşesine on kez baskı yapılmaktadır. Aynı uygulama gözlerin hemen üstünde bulunan alana da yapılır. Sinüslerin rahatlaması için bu uygulama, günde en az 2-3 kere tekrar edilmektedir.

Sıcak Uygulama: Yüz ve buruna günde birkaç kere ılık ve nemli bir bez tatbik edilerek yapılır. Burun akıntısının geçmesine yardımcı olduğu gözlemlenmektedir.

Tetikleyici Ajanlardan Kaçınma: Vazomotor rinite bağlı veya alerjik akıntıları durdurmak için öncelikle tetikleyici ajanlar doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Tespit akabinde de bunlardan uzak durulmalıdır.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Burun akıntısına iyi gelen uygulamalardan biri sıcak bir duş almaktır. Özellikle alerjik ve soğuk algınlığı kaynaklı burun akıntılarında bu yöntem önerilmektedir. Evin havasının nemlendirilmesi de önerilenler arasında. Bunun için ise buhar makinesi kullanılabileceği gibi burun ve çevresine de sıcak tatbiki yapılabilir.

Burun akıntısına burun tıkanıklığının eşlik ettiği durumlarda tuzlu su çözeltileri hazırlanarak burnun temizlenmesi de faydalı olabilmektedir. Örneğin, 3 çay kaşığı iyotsuz tuz ile bir çay kaşığı kabartma tozu karıştırılarak 3 ya da 4 litre kaynamış suya ilave edilerek iyice karıştırılır. Bazı uzman doktorların önerisi doğrultusunda hazırlanan bu çözelti bir enjektöre çekilerek burun deliklerine nazik bir şekilde sıkılır. Etkili uygulamalardan biridir.

Boğaz Akıntısına İyi Gelen Şeyler ve Evde Yapılacak Doğal Çözümler

Burun akıntılarının boğazın içinden akması ile geniz akıntıları olarak adlandırılan boğaz akıntıları ortaya çıkar. Burun akıntılarını önleyen yöntemler geniz akıntılarını da önleyecektir. Burun, geniz akıntılarına iyi gelen ve evde yapılabilecek doğal uygulamalardan bazıları:

- Bol Miktarda Sıvı Tüketimi: Burun akıntısı ile birlikte burun tıkanıklığı belirtileri de görülüyorsa bol miktarda sıvı içilmelidir. Böylelikle sinüsler ve burun boşluğundaki mukusun atılması kolaylaşır. Aksi halde mukus koyu ve yapışkan bir kıvam almakta ve burnun daha da tıkanmasına yol açmaktadır. Geniz akıntısını önlemek için günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir. Ayrıca sıvı atılımını artıran siyah çay, kahve, limon suyu gibi içeceklerden ise uzak durulmalıdır. Günlük içilen suya az miktarda elma sirkesi ilave etmenin de geniz akıntısına iyi geldiği belirtilmektedir.

- Buhar Banyosu Yapmak: Burun akıntısını azaltan uygulamalardan biri de sıcak buhar teneffüsüdür. Buhar banyosunun iyileşme sürecini kısalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Buhar banyosu için kaynar suya 3-4 damla okaliptüs, çam, biberiye, nane, adaçayı, çay ağacı ve kekik yağı damlatılabilir. Bu bitki yağları, buhar banyosunun etkisini artırmaktadır. Etkiyi artırmak için ayrıca buhar banyosu yapan kişinin başının üzerine kaynar suyun bulunduğu tencereyi de kaplar şekilde havlu örtülmesi önerilmektedir. Bitkisel yağlar yoksa 1-2 tatlı kaşığı kuru nane, kekik de kullanılabilir.

- Sıcak Bitki Çayları İçilmesi: Sıcak bitki çayların tüketilmesi, burun akıntısı için soğuk içeceklere göre daha çok faydalıdır. Bazı bitki çayları hafif burun açıcı otlar içerebilir. Sıcak bitki çayları için zencefil, papatya, nane ve ısırgan gibi anti alerjik ve anti inflamatuar niteliklere haiz otlar içeren bitki çayları tercih edilmelidir. Genellikle boğaz ağrısı burun akıntısına eşlik etmektedir. Bu sıcak bitki çayları, boğaz ağrısını da hafifletmektedir.

- Sarımsak: Anti bakteriyel ve anti septik özelliklere sahiptir. Burun akıntısı için birkaç bardak suyun içinde 3 veya 4 adet kıyılmış diş sarımsak birkaç dakika süre ile kaynatılır. Üzerine biraz şeker ilave edilir. Hazırlanan karışım günde iki kere içilir. Ayrıca günde 3 ya da 4 kere küçük bir parça sarımsak çiğnenmesi de rahatlatıcı etki göstermektedir. Sarımsak takviyeleri, akıntıyı önlemek ya da azaltmak için alınabilmektedir.



