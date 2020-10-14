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BURSİAD, Bursaspor’un geleceğini görüştü

BURSİAD, Bursaspor’un geleceğini görüştü

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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BURSİAD, Bursaspor’un geleceğini görüştü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSİAD üyeleri, kente ve Bursaspor’a katkı sunabilmek amacıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

‘Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği’ (BURSİAD) çatısı altında buluşan genç iş adamları, ilk toplantısını yaptı. Görüşmede Bursaspor Kulübü’nün geleceğine yönelik hazırlanacak projelerin yanı sıra, aynı zamanda kentin dokusuna da katkı sunacak fikirler paylaşıldı. Bursaspor Kulübü’nün altyapısının önemi vurgulanırken, genç oyunculara verilecek değerin uzun vadede kulübe büyük katkılar sunacağı fikrinde birleşildi. BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, gerçekleştirecekleri bir takım projeler ile ilgili olarak yakın süreçte kamuoyunun bilgilendirileceğini dile getirdi.

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