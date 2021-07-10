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BURSİAD Başkanı Demir'den Bursaspor'a destek

BURSİAD Başkanı Demir'den Bursaspor'a destek

10 Temmuz 2021, Cumartesi 11:50 Son Güncelleme:
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BURSİAD Başkanı Demir'den Bursaspor'a destek

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPORLU Sanayici ve İş Adamları Derneği (BURSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir, “Yönetimin samimiyetle çalışmasını görüyoruz. Transfer tahtası açıldığında bu sezon ki tüm deplasman masraflarını üstleneceğiz” dedi.

Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Enes Can Demir, düzenlediği basın toplantısında kulübe yapacakları destekleri açıkladı. Yönetimin samimiyetle çalışmalarını gördüklerini, transfer engelinin kaldırıldığında da bu sezonki tüm deplasman masraflarını üstleneceklerini kaydeden Demir, toplu kombine bilet alımı da yapacaklarını ifade ederek, "1963 tribününden 100 kombine alacağız. Ayrıca, transfer tahtası açılınca futbolcu sponsorluğu da düşünüyoruz. Bursa şehri için 110 milyon büyük para değil. Bu tahta borcunu şehir olarak ortadan kaldıralım. Sadece bu yönetimin üzerine bırakmayalım. 110 milyona  Bursaspor  tertemiz bir sayfa açabiliriz. Gelin hepimiz bu taşın altına elimizi koyalım” şeklinde konuştu.

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