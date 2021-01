BURSİAD Başkanı Demir: Çok hızlı bir uyanışa ihtiyacımız var

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

‘Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği’ (BURSİAD) çatısı altında buluşan genç iş adamları, Bursa’daki spor basını ile kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada, dernek üyeleri tarafından Bursaspor Kulübü’nün geleceğine yönelik hazırlanacak projelerin yanı sıra, aynı zamanda kentin dokusuna da katkı sunacak fikirler paylaşıldı.

BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, kulübün borcunun ödenmesi ile alakalı ciddi bir röntgen çekilip, finansal bir yol haritası yapılması gerekliliğini vurguladı.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, “Önce bir fotoğraf çekilecek, problemler ortaya konulacak, buna göre finansman yapılacak. Finansman ile borçların hepsi tek bir kalemde toplanıp, artık köprü kredi ile ya da alternatif finansmanla bir mali projeksiyon çizilecek. Bu çizilen mali projeksiyonda bu kulübün borcu ödendikten sonra, anonim şirketine yönelmesi, borsaya açılması gibi meseleler konuşulacak. Bunlar bir yıllık, iki yıllık süreç değil. Bizim hayalimiz bu esasında, Bursaspor’un uzun vadeli kurtuluşu taraftarın da camianın da sahibi olduğu bir modelleme ile anonim şirketi olabilmesi. Bu kesinlikle Bursaspor’un bir şahsın tekeline evrilmesi değil. Meselenin arkasına bakmadan sert eleştiriler geliyor, bizim sert eleştirilerden çekincemiz yok. Biz Bursaspor’un menfaatine olan her meseleyi dile getirmek için bu çatı altında buluştuk. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Uzun vadede bu denklemin içerisinden çıkılamayacağının kimse farkında değil. Bizim silkelenip kendimize gelmemiz lazım. Mevcut yönetim fedakarlıklarla elinden geleni yapıyor, kendilerini tebrik ediyorum ama bu yeterli değil. Bir an önce hepimizin silkenelip, Bursaspor’un kurtuluşu ile alakalı yol haritası çizmesi lazım. Bu seneden sonra her şey için çok geç olabilir.” dedi.

"TRANSFER TAHTASI AÇILMADIĞI SÜRECE, GENÇ OYUNCULARIN SATILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Transfer tahtasının açılamaması halinde genç oyuncuların satılmaması gerektiğine işaret eden Başkan Demir, “Bursaspor’a ciddi manada katkılar sunabilecek genç arkadaşlarımız var, transfer tahtası açılmadığı sürece bunların satılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ben de çok kısa vadede açılmasından yana değilim, mali projeksiyon buna izin vermiyor, bu işin matematiği var. Açılmıyorsa, bu arkadaşlarla bu sene maksimum verimle, maksimum prim desteğiyle, bu arkadaşlarımızın motivasyonlarını had safhada tutarak sene sonunda Allah nasip ederse Play-Off potasına girmek olmalı hedefimiz, bizler de gereken desteği sunmaya hazırız.” diye konuştu.

"6 AY SONRA HER ŞEY İÇİN GEÇ OLABİLİR"

“Çok hızlı bir uyanışa ihtiyacımız var.” diyen Başkan Demir, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Herkes şahsi ihtiraslarını kazanımlarını, kulübün içerisindeki taraf tutma noktasını bir kenara bırakıp herkes bir araya gelecek. Sürekli geçmişe takılıp, geçmiş üzerinden söylemle mücadele etmeyi doğru bulmuyorum tabii ki Bursaspor’un bir kuruş hakkına kim girdiyse hem dünyada hem ahirette en ağır şekilde hesabını versin, bedelini ödesin ama Bursaspor’un gündeminden uzaklaşıp, geleceğe odaklanmak yerine geçmişle alakalı vakit kaybetmenin Bursaspor’a faydası yok. Popülizm ve hamaset ile Bursaspor yönetilmez. Biz, ‘bir araya gelelim, lobi faaliyeti yapalım’ diye bir araya gelmedik. Hedefimiz, bu kulübe, bu şehre hizmet edebilecek nitelikli arkadaşları aramızdan çıkarabilmek. Mevcut durumun ne noktaya evrildiğinin farkına varmamız lazım. Asla mevcut yapıyı eleştirmek için söylemiyorum, büyük fedakarlıklarla ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar ama yeterli değil. 6 ay sonra her şey için çok geç olabilir. Bu sürece gelmemize sebebiyet veren durum son 3 senede üzerine koyarak gelen mali yükler. Bu seneki mali yükü üzerine eklediğimizde, kar topu büyüyerek çığ gibi üzerimize geliyor. Biraz nasıl bir durumun söz konusu olduğunun kimse farkında değil gibi. Kısada vadede en büyük temennimiz, herkes kırgınlığını, kızgınlığını, şahsi ihtiraslarını bir kenara bırakıp Bursaspor’a ne fayda sağlayabiliriz diye bir masa etrafında toplanması gerekiyor. Önümüzde çok büyük bir süreç yok.”

Dernek olarak Bursaspor’un başka bir kulübe evrilmesini ise asla kabul etmediklerini ifade eden Başkan Demir, “Biz dernek olarak Bursaspor’un başka bir kulübe evrilmesini asla kabul etmiyoruz. Şampiyonluk apoletinin alınması noktasında verilmiş emekler var, bu dava uğruna canını feda etmiş insanlar var. Üzerimize düşen görevi yaparız, kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Bursaspor’un, Bursaspor olmaktan vazgeçmesine asla izin vermeyiz.” şeklinde konuştu.

FARUK ÇELİK'TE BURSASPOR İLE İLGİLİ HEYECANINI GÖRDÜK

Başkan Demir ayrıca, Faruk Çelik ile de toplantı yaptıklarını söyleyerek, “Sayın bakanımız Faruk Çelik ile toplantı yaptık. Sayın bakanımız Bursaspor’a şampiyonluk sürecinde çok ciddi desteklerde bulundu. Kendisinin bugüne baktığımızda hala Bursaspor ile alakalı heyecanını çok net görüyoruz, hissedebiliyoruz. Bursaspor denilince, heyecanını algılıyoruz. Bu konuda kendisinin liderliğinde desteğiyle Bursaspor’a tekrardan heyecan oluşturabilecek bir yapı inşa edilebileceği noktasında temennilerde bulunduk. Kendisi de olumsuz bakmadı bu sürece, mevcut desteğe elinden desteği sunuyor.” açıklamalarında bulundu.

