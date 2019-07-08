Bursa’yı bekleyen tehlike

Önümüzdeki sezon yoluna 1. Lig’de devam edecek Bursaspor’da oyuncuların büyük bölümü takımdan ayrıldı. Kiralık olarak forma giyen Allano Lima, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Diafra Sakho, Tunay Torun ve Henri Saivet takımlarına geri dönerken; Furkan Soyalp, Santiago Vergini, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan gitti.

Stephane Badji, Bulgaristan’ın Ludogorets Kulübü’ne satıldı. Mevcut durumda geçen sezon forma giyen 11 oyuncu takıma veda etti.

Kadrosunu yenileyecek olan Timsah’ın transfer tahtasını açabilmek için ise önünde zorlu bir yol var. Yeşil-Beyazlılar, tam 18 futbolcunun ödemesini yapmak ya da anlaşmak zorunda. Aksi takdirde transfer yasağı devam edecek.