Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Vakıfköy'den faydalanmaya devam edeceklerini açıkladı. A takımda bulunan gençlerin çok iyi bir gelişim içinde olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, 'Devre arasında Antalya kampına 3 yeni ismi de götüreceğim. A takımın, yaşı kaç olursa olsun her oyuncuya açık olduğunu bilmeliler' dedi.

İşte o isimler...

'Vakıfköy'den 2 forvet bir de orta saha oyuncusu daha gelecek' diyen Samet Aybaba'nın tespit ettiği futbolcuların, U21 takımından Abdulkadir Çelik ile U16 takımından Tuğbey Akgün ile Eren Güler olduğu öğrenildi. Bu 3 futbolcu, Bursaspor'un 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya/Belek'te gerçekleştireceği kampta yer alacak.

Abdülkadir Çelik kimdir?

Bu sezon U21 takımında oynadığı futbolla dikkat çeken Abdülkadir Çelik, geçen sezon U17 takımı ile yıldızlaştı. Takımının attığı 69 golün 41’ine katkı yaparak dikkat çekmişti. Yeşil-Beyazlı formayla 33 maça çıkan ve 12 gol, 29 asistlik performans sergilemişti.

Altınordu'dan geldi

2014 yılında Altınordu'dan amatör olarak transfer edilen Abdülkadir Çelik'in yeşil-beyazlı kulüp ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor. U14, U15, U16 ve U17 Milli Takım formalarını 13 kez giyen Çelik'in 3 golü var.