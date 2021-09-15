Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i 56 gol ile tamamlayan Bursaspor 'da, transfer döneminde hücum hattına ağırlık verildi. Yerli ve yabancı olarak pek çok oyuncu takviyesi gerçekleştirilirken; özellikle yabancı isimlerin, geçtiğimiz sezon sergiledikleri başarılı performanslar da öne çıktı.

Bu noktada gole yakın olarak dikkati çeken transferlerden; Tim Matavz, Namık Alaskarov, Elton Acolatse ve Reagy Ofosu, geçtiğimiz sezon oldukça skorer bir dönemi geride bıraktı. 4 oyuncunun toplamda 43 gole direkt olarak imzası bulunurken, aynı zamanda bu oyuncuların asist performansları da takımlarına hücumlarda kolaylık sağladı.

28 yaşındaki Azerbaycanlı oyuncu Namık Alaskarov, Neftçi Bakü ile ligde 26 maçta forma giyerken 19 gol atıp, 4 de asist gerçekleştirdi. Bursaspor'un transferleri arasında geçen sezon hücuma en fazla katkı veren isim olma özelliğine sahip Alaskarov, kariyerinin de en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Tecrübeli oyuncu Bursa'da ise henüz 68 dakika süre alabildi.

Bursaspor'un gol umudu Slovenyalı oyuncu Tim Matavz da, iyi bir kariyer sezonu geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro League'de Al-Wahda FC Abu Dhabi formasıyla 19 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu; 12 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Geçtiğimiz sezon genelinde ise Matavz, 27 maçta 13 gol, 6 asist ile performansını sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Romanya'da FC Botosani ve Universitatea Craiova formaları giyen 29 yaşındaki kanat oyuncu Reagy Ofosu da, 28 maçlık süreçte 5 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. Özellikle sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati üzerine çeken deneyimli oyuncu, Universitatea Craiova'da yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarı uzun süre sahalardan uzak kaldı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva kulübünde geçtiğimiz sezonu tamamlayan kanat oyuncusu Elton Acolatse, 35 maçta forma giyerken 6 kez gol sevinci yaşadı. Ajax'ın altyapısından yetişen oyuncu, sezon başında İsrail ekibi ile birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta forma giyerken, birer gol ve asist gerçekleştirdi. Acolatse, henüz Bursaspor'da süre almadı.

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