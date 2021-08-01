Bursaspor ’da, transfer engelini kaldırabilmek adına engel, olan tüm dosyaların çözüme kavuştuğu ifade edilirken, yönetimin de transferde kolları sıvadığı bildirildi. Odak noktasında ise Brezilyalı santrfor Fernandao’nun yer aldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ’ye karşı attığı bir golü paylaşan Fernandao’yla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

2014-2015 sezonunda Yeşil-Beyazlı takımda 22 golle Süper Lig’de ‘Gol Kralığı’ yaşayan 34 yaşındaki oyuncu; Bursaspor’da 67 maça çıkarken 38 gol kaydedip, 12 asist gerçekleştirdi. Tahtanın resmen açılmasının ardından Fernandao’nun Bursaspor’a gelmesi bekleniyor.