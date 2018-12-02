Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlarken, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Ertuğrul Ersoy takımını yalnız bırakmadı. 21 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi kulüpten alınan izinle Bursaspor'un taraftar grubu 'Teksas'ın bulunduğu tribünden maçı takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Güney Tribünü'nde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul Ersoy, taraftar ile birlikte tezahüratlara da eşlik ederek takım arkadaşlarına destek verdi.

DHA



