Bursaspor’un kalesinden mesaj var

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, Göztepe deplasmanında sahadan golsüz eşitlikle ayrılırken, kaleyi 21 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer korudu. Bu sezon ilk kez lig maçında yeşil beyazlı formayı terleten genç file bekçisi, kalesini gole kapatırken iyi bir oyun ortaya koydu. Performansı nedeniyle Göztepe maçında yedek bekleyen Okan Kocuk ise karşılaşma sonrasında Şengezer’i tebrik etti. 21 yaşındaki eldiven ise takımdaki bütünleşmeye işaret ederek “Okan Koçuk, ben ve Ataberk Dadakdeniz kardeş gibiyiz. Üçümüz de genç kalecileriz ve birbirimize destek olarak daha üst performans sergilemeye çalışıyoruz. İnşallah bunun meyvesini önümüzdeki dönemlerde toplarız. Hepimizin hedefi A Milli Takım'a gitmek ve iyi bir vatandaş olmak. Umarım güzel günler devam eder" dedi.

Genç eldiven, maçtaki performansına ilişkin de “Allah'a çok şükür bu maçı gol yemeden tamamladım. İnşallah böyle performanslar sergileyerek Bursaspor'a katkı sağlarım" yorumunu yaptı.

OKAN KOCUK: "ÇOK İYİ BİR EKİP OLDUK"

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Okan Kocuk da genç oyuncular çıkarmanın Bursaspor kulübünün genlerinde olduğunu belirterek “Sürekli çalışıyoruz. Muhammed ve Ataberk ile birlikte çok iyi bir ekip olduk. Kim oynarsa oynasın fark etmez, birbirimize çok iyi destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Genç file bekçisi, aynı zamanda Süper Lig’in en genç takımları olduklarını ve bu durumda Samet Aybaba’nın kendileri için büyük bir şans olduğunu da kaydetti.

LİGİN EN GENÇ KALECİLERİ BURSASPOR'DA

Bursaspor Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz ile birlikte ligin en genç, yerli ve milli takım seviyesindeki kalecilere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 23 yaşındaki Okan Kocuk bu sezon A Milli Takım’a da davet edilirken, 21 yaşındaki Muhammed Şengezer ise U21 Milli Takımı’nın kalesinde görev yapıyor. Bir diğer genç kaleci 19 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz de U19 Milli Takımı’nda forma giyiyor. Yeşil beyazlı kulüp bu görüntüsüyle geleceğe dair güven veriyor.

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)