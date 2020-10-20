Sezon başında yurt içi ve yurt dışından birçok kulüpten transfer teklifi alan Ali Akman, gol krallığında ikinci sırada bulunuyor. Başkan Erkan Kamat, “Bugüne kadar oynadığımız 5 maçta yaş ortalamamız 21. Bu genç oyuncularımıza sahip çıkarsak bu süreçten sonra başarı elde edeceğiz. Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor’un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik”