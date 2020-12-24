Bursaspor’un gizli kahramanı Burak Altıparmak

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç oyuncuların vitrine çıkmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Tüm Türkiye’nin takdirini toplayan performansa imza atan yeşil-beyazlı gençlerinden yanında bir isim daha ön plana çıkmayı başardı. 30 yaşındaki Burak Altıparmak, adeta Bursaspor’un gizli kahramanı oldu. Tecrübeli futbolcu ligde yaptığı 5 asistle, bu kulvarda zirveyi çekti. Aynı zamanda 1 kez fileleri de havalandıran Burak Altıparmak, Türkiye Kupası’nda da 1 asiste imza attı. Bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol 6 asist yapan Altıparmak, kariyeri boyunca böyle bir performansa imza atmadı.

Tecrübeli futbolcunun tüm futbol kariyeri dikkate alındığında toplam 1 asisti bulunuyor.

Barış Yalım / BURSA (İHA)