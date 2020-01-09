Bursaspor’un gençleri, Bursa şampiyonu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Bursaspor Futbol Akademisi’nde futbol yaşantısını sürdüren öğrencilerden oluşan Celal Sönmez Spor Lisesi, Bursa şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
Bursaspor Futbol Akademisi öğrencilerinin, öğrenim gördüğü Celal Sönmez Spor Lisesi, başarılarını sürdüryor. Yıldırım Beyazıt İMKB Metal Lisesi ile oynadığı final maçını 2-0 kazanan Celal Sönmez Spor Lisesi, Bursa şampiyonu oldu. Böylelikle Bursaspor’un genç yetenekleri, Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil etme hakkı kazandı.
Bursaspor Kulübü Gençlik Geliştirme ve Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi, U17 Teknik Sorumluusu Serkan Türkay, U15 Teknik Sorumlusu Nurgut Ak, Beden Eğitimi Öğretmeni Çağlayan Özcan ise, akademi öğrencilerinin eğitim gördüğü Celal Sönmez Spor Lisesi’nde Müdür Osman Büyükkal’a ziyarette bulundu. Büyükkal’a, Bursaspor Futbol Akademisi’ne sağladığı desteklerden ötürü teşekkür edilerek, forma hediye edildi.
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