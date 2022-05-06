Gemlik Belediyesi, Eurocup'ta mücadele eden Frutti Extra Bursaspor 'un, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı final maçını dev ekranda canlı yayınlayacak. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 11 Mayıs Çarşamba, saat 19.00'da, Gemlik Amfitiyatro'da bu önemli maçın yayınlanacağı belirtildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Eurocup'ta tarih yazan Frutti Extra Bursaspor'un final heyecanını Gemlik amfi tiyatroda dev ekranda yaşayacağız" diyerek, tüm Gemliklileri dev ekranda maç keyfine davet etti.

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Nilüfer Belediyesi, ‘Yolun sonu şampiyonluk olsun!’ sözleriyle Frutti Extra Bursaspor’un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi, EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor’un yanında olduğunu belirterek, taraftara dev ekran müjdesi verdi. 11 Mayıs Çarşamba günü İtalya’da oynanacak olan Bologna-Frutti Extra Bursaspor maçı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan dev ekranla Bursa’daki taraftara ulaştırılacak. Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yolun sonu şampiyonluk olsun! Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde buluşalım, finalde Frutti Extra Bursaspor ile tek yürek olalım!” Mücadele saat 21.30’da başlayacak.

İHA