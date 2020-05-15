Bursapor'a hayat veren efsane isimler Nejat Byediç ve Pablo Batalla, Bir Kulüp İki Efsane programının konuğu oldu. Oynadığı dönemde taraftarlar taraından ''İmparator'' lakabı takılan, gösterdiği performansla takımın unutulmazları arasında yer alan Nejat Byediç ve Bursaspor'a adını kazıyan Pablo Batalla'nın harika öyküsünü bizden dinleyin!

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