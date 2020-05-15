Bursaspor'un efsaneleri: Nejat Biyediç ve Pablo Batalla

Bursaspor'da 4 sezon boyunca aralıksız olarak forma terleten, 125 maçta toplam 41 gol atarak, takımın unutulmazlar arasında yerini alan efsane isim ''İmparator'' Nejat Byediç ve Yeşil - Beyazlı ekibin yeni efsanesi tecrübeli futbolcu Pablo Batalla hakkında bilinmeyenlere bir de FANATİK'in gözünden bakın.

15 Mayıs 2020, Cuma 12:17 Son Güncelleme:
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Bursaspor'un efsaneleri: Nejat Biyediç ve Pablo Batalla

Bursapor'a hayat veren efsane isimler Nejat Byediç ve Pablo Batalla, Bir Kulüp İki Efsane programının konuğu oldu. Oynadığı dönemde taraftarlar taraından ''İmparator'' lakabı takılan, gösterdiği performansla takımın unutulmazları arasında yer alan Nejat Byediç ve Bursaspor'a adını kazıyan Pablo Batalla'nın harika öyküsünü bizden dinleyin!

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