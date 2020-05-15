Bursaspor'un efsaneleri: Nejat Biyediç ve Pablo Batalla
Bursaspor'da 4 sezon boyunca aralıksız olarak forma terleten, 125 maçta toplam 41 gol atarak, takımın unutulmazlar arasında yerini alan efsane isim ''İmparator'' Nejat Byediç ve Yeşil - Beyazlı ekibin yeni efsanesi tecrübeli futbolcu Pablo Batalla hakkında bilinmeyenlere bir de FANATİK'in gözünden bakın.
Bursapor'a hayat veren efsane isimler Nejat Byediç ve Pablo Batalla, Bir Kulüp İki Efsane programının konuğu oldu. Oynadığı dönemde taraftarlar taraından ''İmparator'' lakabı takılan, gösterdiği performansla takımın unutulmazları arasında yer alan Nejat Byediç ve Bursaspor'a adını kazıyan Pablo Batalla'nın harika öyküsünü bizden dinleyin!
FANATIK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.