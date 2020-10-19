Bursasporlu futbolcuların, 17 yaşındaki Vefa Temel'in çapraz bağı sakatlığı nedeniyle sahaya, "Daha güçlü döneceksin Vefa" t-shirtleri ile çıkmaları güzel bir jest oldu. Mücadeleye dönecek olursak maç oldukça sakin başladı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağında Burak Kapacak'ın pasına hareketlenen Ali Akman, plasesiyle 13'te Balıkesir ağlarını sarstı: 1-0. Karşılaşma, konuk ekibin golüne kadar çok düşük bir tempoda oynandı.

32'de Mrsic'in ortasında Foxi, kafayla fileleri havalandırdı: 1-1. 35'te Uğur ortaladı, Foxi bu kez topu direğe nişanladı. 45+1'de Timsah, Burak Altıparmak'ın füzesiyle direğe takıldı.

İkinci kez direk...

Yeşil-Beyazlılar'da Burak Kapacak, ikinci devrenin başında direği geçemedi. 62'de Burak Altıparmak, yüzde 100'lük fırsatı değerlendiremedi, 74'te kale dibinde Atilla'yı geçemedi. 90+2'de İsmail müthiş bir çaba ile topu getirdi, Ali Akman pasını verdi, sonradan oyuna giren Batuhan Kör, Timsah'ı skorda öne taşıdı: 2-1. Maçın yıldızı Ali Akman, 90+4'te son noktayı koydu: 3-1.

Mertcan Polat