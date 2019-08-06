Bursaspor'un Süper Lig'e vedası kadro değerinde de büyük oranda düşüşe neden oldu. Yakın geçmişte tarihinin en yüksek takım değerine ulaşan yeşil-beyazlılar, bugün ise son yılların en düşük kadro değerine sahip olduğu dönemi yaşıyor. Aynı zamanda mali kriz ile boğuşan ve transfer tahtasını açmak için sayılı günleri kalan Bursaspor Kulübü'nün yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olması nedeniyle gelirleri de önemli ölçüde düşmüş durumda. Bursaspor'un yalnızca 3 sezonda takım değerinin yaklaşık 12.5 düşmesi kulübün son yıllarda yaşadığı çöküntüyü gözler önüne seriyor.

2015-16 sezonunda tarihinin en yüksek değerine sahip kadrosuna ulaşan Bursaspor'da, o dönemki kadronun değeri 89 milyon 380 bin Euro olarak gösteriliyordu. Ancak sezon başındaki ayrılıklar ve ligin 11'inci sırada tamamlanmasıyla düşüşe geçilirken, son 3 sezonda da Bursaspor Kulübü alt sıralarda mücadele verdi. Bu süreçte 2016-17 sezonunda yaklaşık 49 milyon Euro, 2017-18 sezonunda yaklaşık 56.5 milyon Euro ve geçen sezon ise yaklaşık 38 milyon Euro olan takım değeri; bugünlerde ise 7 milyon 300 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda. Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş gibi piyasası yüksek oyuncuların ayrılması ve takviye yapılamaması durumunda bu rakam daha da düşecek.

Bu tablo yeni sezon öncesi camiayı ise endişeye sevk etti. Transfer tahtasının açılmasını bekleyen yeşil-beyazlı taraftarlar, acil transfer görüşünde birleşti. Bursaspor Kulübü yönetimi de konuya dair çalışmalarına süratle devam ederken, TFF'de dosyası bulunan oyuncular ile anlaşmaya çalışıyor. Yönetim bu noktada transfer tahtasını açarak yeni oyuncuları birer birer açıklamayı ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkmayı amaçlıyor.

DHA