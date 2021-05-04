Bursaspor’un 35 golünde üç isim ön plana çıktı

TFF 1. Lig’de 33 haftalık dilimde rakip ağları 56 kez sarsan Bursaspor’da üç isim ön plana çıktı. Attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistle toplam 14 gole doğrudan etki sağlayan Burak Kapacak, yeşil-beyazlı takımın da bu kulvarda zirvedeki ismi oldu.

21 yaşındaki futbolcu ile birlikte Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak da takımın gol yükünde önemli roller oynadı. 7 gol, 4 asistle 11 gole etki eden Emirhan Aydoğan ile 2 gol atıp 9 kez asistle takım arkadaşıyla aynı sayıya ulaşan Burak Altıparmak, Bursaspor’u iten güçler olmuştu.

Her üç isim de yeşil-beyazlı takımın 56 golünün 35’ine katkı sağlamayı başardı.

DHA