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Bursaspor’un 35 golünde üç isim ön plana çıktı

Bu sezon 56 gole imza atan Bursaspor’da üç isim ön plana çıktı. 7 gol, 7 asistle 14 gole doğrudan etki eden Burak Kapacak’la birlikte, Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak üçlüsü toplam 35 golün içinde yer aldı.

04 Mayıs 2021, Salı 12:49 Son Güncelleme:
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Bursaspor’un 35 golünde üç isim ön plana çıktı

TFF 1. Lig’de 33 haftalık dilimde rakip ağları 56 kez sarsan Bursaspor’da üç isim ön plana çıktı. Attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistle toplam 14 gole doğrudan etki sağlayan Burak Kapacak, yeşil-beyazlı takımın da bu kulvarda zirvedeki ismi oldu.

21 yaşındaki futbolcu ile birlikte Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak da takımın gol yükünde önemli roller oynadı. 7 gol, 4 asistle 11 gole etki eden Emirhan Aydoğan ile 2 gol atıp 9 kez asistle takım arkadaşıyla aynı sayıya ulaşan Burak Altıparmak, Bursaspor’u iten güçler olmuştu.

Her üç isim de yeşil-beyazlı takımın 56 golünün 35’ine katkı sağlamayı başardı.

DHA

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